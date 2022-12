Le sciarpe | i fiori bianchi | le lacrime | l' ultimo saluto a Mihajlovic

(Di domenica 18 dicembre 2022) Una folla di amici, tifosi e cittadini sta riempendo la camera ardente del Campidoglio per l'a Sinisa: ecco le testimonianze dalla politica e dal calcio

La Gazzetta dello Sport

I tifosi lascianoe lettere: è una giornata di grandi emozioni.Mazzi disulla bara alla camera ardente di Sinisa Mihajlovic, da quella biancoceleste della Lazio a quella dell'Inter e del Torino, per celebrare i campi su cui ha passato la sua vita da ... Sciarpe, fiori, lacrime: l'omaggio dei tifosi a Mihajlovic Roma, 18 dic. (askanews) - Mazzi di fiori e sciarpe sulla bara alla camera ardente di Sinisa Mihajlovic, da quella biancoceleste della Lazio a quella dell'Inter e del Torino, per celebrare i campi su ...Mihajlovic, aperta la camera ardente in Campidoglio. Il cuore grande di Roma si stringe attorno alla famiglia Mihajlovic. Un fiume infinito di persone da questa mattina ha voluto rendere omaggio ...