L’Argentina vince i Mondiali | in Piazza Venezia esplode la gioia dei tifosi

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) –ladeiper la stellare vittoria delaidi Calcio 2022. Immediatamente dopo l’ultimo rigore, che ha decretato la regina dei, i fan dell’Albiceleste hanno letteralmente inondatoa Roma: cori, bandiere,e atmosfera festante davanti al Vittoriano, in unatotalmente gremita. “Dibu! Dibu!”, acclama la folla, invocando il soprannome del portiere delEmiliano Martinez, protagonista di una parata sul rigore di Coman e, ai supplementari, vero e proprio ‘salvatore’ della squadra con una strepitosa parata su Kolo Muani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sky Tg24

... quello che può portaresul tetto del mondo per la terza volta nella sua storia, dopo 36 anni. Un respiro profondo e parte la ricorsa:' Albicelestela Coppa del Mondo 2022 . 'La ...... entra in campo giovanissimo con il Newell's Old Boys ei ...'ultima partita da giocatore è con'Atalanta, nel 2015. Allena'... Allenadal 2018: con lui gli albicelesti vincono la ... Mondiali 2022, vince l'Argentina: battuta la Francia ai rigori. DIRETTA