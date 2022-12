Lale Gül | «Non ci sarebbe emancipazione se non corressimo rischi per difendere la nostra libertà»

(Di domenica 18 dicembre 2022) La 25enneGül racconta nel romanzo Io vivrò la vita di reclusione e privazioni a cui è stata costretta in quanto appartenente a una comunità musulmana ultrareligiosa ad Amsterdam. Ha subito minacce ed è stata ripudiata dai genitori

Il suo futuro e gia scritto: moglie e madre, velata e sottomessa. Ma, nata ad Amsterdam in una famiglia turca conservatrice, si ribella: ama un occidentale, fa sesso, beve alcol. E ha il coraggio di raccontarlo in un libro che le costa minacce di morte. Io vivrò di Una ragazza musulmana cresciuta in una famiglia di immigrati turchi semianalfabeti, ultraconservatori e ... Lale Gu¨l: padrona del mio destino