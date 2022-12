Iran | Codacons presenta esposto a Procure di Roma e Livorno

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sui gravi fatti che da settimane stanno sconvolgendo l’ilhato unalle Procura della Repubblica di“sulla base delle norme che autorizzano la magistratura italiana ad intervenire su reati commessi all’estero”. “La scrivente Associazione ritiene necessario, opportuno e doveroso portare all’attenzione dell’Autorità Giudiziarie Italiane la richiesta di intervento in relazione alla situazione assai grave, contraria ai diritti umani, che si sta verificando in queste settimane nello Stato dell’-scrive ilnell’- e di cui oramai c’è ampia documentazione probatoria come denunciato dalle più importanti Associazioni Non Governative come Amnesty International”. “E’ ...