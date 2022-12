Incidenti mortali a Roma | anno nero | 150 vittime nel 2022

Tag24

... la revoca della patente "a vita" , o "almeno la sospensione per dieci anni del diritto di guidare" , per chi provocain stato di ubriachezza o sotto effetto di stupefacenti. Una ...Baime trasporta i lettori in un'era dorata, in un momento glorioso in cui la spietata rivalità tra Ford e Ferrari ha raggiunto l'apice, tra, velocità vertiginose e prove al limite ... Incidente Acireale: morto un 16enne L’impatto è avvenuto all’altezza di un incrocio sulla strada provinciale che dalla marina conduce a Racale. Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Torre Suda, frazione di Racale dove un ...Secondo incidente mortale in poche ore in Valle D’Aosta a causa delle valanghe. La yragedia in montagna nella tarda mattinata di oggi, domenica 18 dicembre, nel vallone dell’Arp, sopra Courmayeur, a ...