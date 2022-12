Genoa - Frosinone | le probabili formazioni e dove vederla

Pianetagenoa1893.net

LA NOSTRA SCOMMESSA Argentina - Francia 1X/multigol 1/3 (quota 2,00) Ternana - Como 1X/multigol 1/3 (1,90)X (3,10) Terno da 11,7 volte la postaè senza dubbio il big match della 18giornata di Serie B . La sfida si giocherà oggi, domenica 18 dicembre 2022 alle ore 20:45. I padroni di casa del Grifone, quarti in classifica, ... Genoa-Frosinone: tre precedenti al Ferraris - PianetaGenoa1893 Si gioca oggi al Marassi di Genova uno dei due top-match della giornata tra le due squadre al momento date per favorite per il salto di categoria. I padroni di casa del Genoa, alla terza ...GENOVA - Genoa e Frosinone si sfidano nel 18° turno del campionato di Serie B. Il Genoa di Gilardino è in quarta posizione con 27 punti e viene dal pareggio sul campo dell'Ascoli mentre il Frosinone d ...