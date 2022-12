Chi è la moglie di Luca Marinelli | Alissa Jung

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 18 dicembre 2022)è legato all’attualedal 2012, i due si sono conosciuti sul set, durante le riprese della miniserie televisiva Maria di Nazareth. Nella produzione italiana, tedesca e spagnola,interpretava Maria, mentreera il suo sposo Giuseppe.è nata a Münster, in Germania il l 30 giugno 1981, ma ha completato gli studi a Lipsia. Nel 1988 i produttori della serie televisiva In aller Freundschaft, la scoprirono durante una rappresentazione al Teatro di Lipsia. Laentrò nel cast della serie per interpretare il ruolo di Alina Heilmann. Dopo questo progetto, l’attrice partecipa ad altre produzioni tedesche come Körner und Köter, e Schmetterlinge im Bauch, trasmessa in ...