Chelsea | Pulisic apre all’addio | «Vedremo cosa mi riserverà il futuro»

(Di domenica 18 dicembre 2022) Christianad un possibile addio a gennaio al: «Nel calcio non puoi mai sapere come vanno le cose» Christiannon chiude le porte ad un addio alnei prossimi mesi. Di seguito le parole dell’americano, ai microfoni del Daily Mail. LE PAROLE – «Sono pronto per l’altra parte della stagione ma nel calcio non puoi mai sapere come vanno le cose. Tutto può succedere,miil». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Christian è intervenuto nel podcast Indirect, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni che lasciano intravedere la voglia di lasciare il: 'Pronto a finire la stagione, ma sapete come funziona ... Pulisic apre all'addio al Chelsea: "Nel calcio le cose cambiano in fretta" CALCIOMERCATO - Il mercato del Milan guarda verso la Francia, dove ci sono due giocatori che piacciono: Openda e Whai.