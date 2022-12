Zenga ricorda Mihajlovic | 'Diceva che ero il suo fratello maggiore | ha sempre lottato fino alla fine'

(Di sabato 17 dicembre 2022) Walter, in diretta su Sky Sport, hato il suo ex compagno di squadra e amico Sinisa: "che io ero il suo...

Calcio Casteddu

Nel format del primo canale oggiè tornato a parlare del rapporto con il padre: Nicolòsu Walter: 'Quando ero piccolo non c'era mai' Walterè sempre stato un uomo di sport, ......1989 archivio Storico Image Sport / Atalanta / Glenn Peter Stromberg / foto Aic/Image Sport Parlando con, che chiama Zazzaroni mentre sta intervistando Caniggia, l'argentinoanche il ... Zenga ricorda l'amico Sinisa, il siparietto ai tempi dell'Uomo Ragno ... Un’amicizia lunghissima che il destino ha interrotto troppo presto racchiusa in un siparietto post Bologna-Cagliari INDELEBILE. Allenatori navigati e uomini maturi, capaci di tornare ragazzini con un ...Mondo del calcio in lutto per Sinisa Mihajlovic. Tutto l'ambiente della Sampdoria ricorda e dedica un pensiero al guerriero ex blucerchiato ...