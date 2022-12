Traffico Roma del 17-12-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltonel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale un invito Tuttavia la prudenza per un incidente segnalato in via di Castel di Leva altezza incrocio con via Darwin possibili rallentamenti per ildi zona è in programma per le 11 di questa mattina una manifestazione in piazza della Madonna di Loreto termine previsto per le 13 prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico per lavori di rinnovo binari la linea tram 8 è sostituita da bus sull’intero percorso ma vorrei informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene la Patrizia Ferrara per tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...