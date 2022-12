Snowboard | ELISIR Fischnaller! A 42 anni vince il PGS di Cortina d’Ampezzo | 3° March! Lucia Dalmasso ai piedi del podio

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) Qualche giorno fa in quel di Carezza aveva dimostrato uno stato di forma eccezionale, oggi è arrivato un altro risultato che lo fa entrare nella storia di questo sport. A 42suonati Roland Fischnaller è ancora il re delloparallelo: il veterano azzurro si impone in quel dinel PGS di Coppa del Mondo, conquistando il successo numero 20 della carriera nel massimo circuito internazionale. In una finale tutta over quarant’, l’altoatesino è riuscito a battere l’austriaco, vincitore a Carezza, Andreas Prommegger di 13 centesimi, facendo esplodere il pubblico di casa.è la pista per eccellenza per Fisch: sono ben cinque i successi per lui nella Perla delle Dolomiti. Il trionfo italiano non finisce qui: a completare il...