Serie A | Chiedono quasi cinque anni per un giocatore del Monza per associazione con la camorra

(Di sabato 17 dicembre 2022) 2022-12-16 15:25:19 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: lLa Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Napoli ha richiesto a condanna a quattroe dieci mesi per l’italiano Armando Izzo,del, percon lae per due episodi di frode sportiva, secondo i media locali. I fatti della doppia truffa sportiva delnato a Scampia, quartiere di Napoli (sud), risalgono ai suoi tempi all’Avellinotra il 2011 e il 2014, quando ha iniziato la sua carriera sportiva inC eB prima di saltare nella massima categoria del calcio italiano con Genoa, Torino e, ora,. Specifica l’inchiesta si ...

