Salto con gli sci | Lanisek la spunta su Kubacki e vince gara-1 a Engelberg Bresadola e Insam in zona punti

(Di sabato 17 dicembre 2022) Duello estremamente spettacolare in-1 a, che si conclude con la vittoria di uno scatenato Anzedavanti al pettorale giallo Dawid. Per lo sloveno di tratta della quarta affermazione individuale della carriera e la terza stagionale nella Coppa del Mondo dicon gli sci 2022-2023. Il 26enne nativo di Lubiana ha avuto la meglio sul polacco per soli 3.3, dopo aver firmato il secondo punteggio nella prima serie a mezzo punto dal rivale, superando il punto HS di due metri grazie ad un secondostrepitoso e facendo la differenza anche dal punto di vista stilistico. Alle spalle dei due principali protagonisti della competizione odierna sul trampolino grande svizzero (HS 140), si è inserito in terza posizione il polacco Piotr Zyla a ...

NEVEITALIA.IT

L'impianto indoor, invece, ospita un rettilineo per i 60 metri piani, le pedane per ilin lungo, in alto el'asta e, sulla testata nord, una tribuna dalla capienza di 99 posti, oltre a ......deltecnologico per salvaguardare l'occupazione e un settore strategico per il Paese chiedendo all'Europa il sostegno necessario per arrivare all'obiettivo della decarbonizzazioneun fondo ... Salto con gli sci: uno strepitoso Lanisek sbanca Engelberg, buon 20 ... Il tecnico toscano, vice allenatore della Polonia, ha giocato contro entrambe: "Griezmann mi ha impressionato, è ovunque. Argentina, non paragoniamo Leo a Maradona. E vi racconto cosa ho visto a Doha" ...La nostra analisi PC di The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, la versione potenziata con tecnologia next-gen di uno degli open world più ...