Qatargate | nella cricca delle Ong spunta pure Rula Jebreal

(Di sabato 17 dicembre 2022) È uscito il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale che potete ordinare sulle piattaforme digitali opacquistare in tutte le librerie. 00:00 Buongiorno ai commensali! 02:59, il caso si allarga e cercano i soldi sui conti correnti in Italia. 07:40 Ma la cosa più divertente è il capo della Fifa, Gianni Infantino, quello che è gay, lesbo nero, asiatico, e forse anche un po’ cretino dice Sallusti. 10:00 Riforma codice appalti, duecento titoli contro Salvini perchè semplifica: ma le cose sono più complicate, c’è la mano anche del precedente governo. 14:35 Sindacati, l’inutile sciopero di ieri silenziato da tutti, ma che ha rotto noi. 15:48 Tetto prezzo gas, grande pezzo di Giuseppe Vegas, peccato che sta iniziando a scrivere come De Mattia. 17:15 Tassi interesse, Tabellini non critica la Bce sul Foglio. 18:25 Cultura, Sgarbi, che ...