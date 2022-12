Pioggia d' oro per l' Italia ai Mondiali | trionfano Paltrinieri e la staffetta 4x50 mista

(Di sabato 17 dicembre 2022) Diventano dodici le medaglie azzurre alin vasca corta in Australia. Conquistano l'oroe la, argento per Sara Franceschi

Continua ladi ori per la spedizione azzurra impegnata ai campionati del mondo in vasca corta di Melbourne. La staffetta firma pure il nuovo record del ...... argento, e quello francese Fontaine, bronzo) subito dopo questa straordinaria vittoria:di ... L'Italia ha infatti ottenuto anche la medaglia d'con il record del mondo nella staffetta 4 50 ... Nuoto, Paltrinieri e staffetta 4x50 mista d'oro ai Mondiali in vasca corta Continua la pioggia di ori per la spedizione azzurra impegnata ai campionati del mondo in vasca corta di Melbourne. La staffetta firma pure il nuovo record del mondo ...Gregorio Paltrinieri si è guadagnato un nuovo oro negli 800 stile libero trionfando ancora ai Mondiali di Melbourne.