Mondiali vasca corta a Melbourne | oro per Paltrinieri negli 800 e record del mondo della staffetta 4×50 | Franceschi argento

Il quarto crono assoluto, avanti alla Pilato, è della cinese Qianting Tang , vincitrice della prima batteria, in 29.28, con la britannica Imogen Louise Clark quinta in 29.30. Chiudono il parterre ...... dopo l'argento dei 100 rana alle spalle di Fink, e nel mirino potrebbe esserci il 25.37 (record italiano) nuotato a Kazan l'anno scorso nel corso degli Europei incorta. LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA: piovono ori per l'Italia! Apoteosi per Paltrinieri e la 4x50 mista (con record del mondo!). Argento Franceschi nei 400 misti MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro negli 800 stile libero maschili ai Mondiali di nuoto in vasca corta. Il fuoriclasse di Carpi, già vincitore dei 1500 ...Gregorio Paltrinieri ha vinto l’oro nella gara degli 800 stile libero in occasione dei Mondiali di nuoto in vasca corta ...