Moby Prince | un atto di pirateria dietro la tragedia?

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – Potrebbe esservi un ferocedinavale compiuto per ritorsione nell’ambito di una guerra commerciale internazionale sul greggio iraniano, trasportato in Italia nonostante l’embargo,ladella. E’ quanto starebbe emergendo, a quanto apprende l’Adnkronos, nell’ambito della nuova inchiesta della Dda di Firenze sul traghetto della Navarma che, nella notte limpida del 10 aprile 1991, in assenza di nebbia, di fronte alle coste del porto di Livorno, cambiando improvvisamente e inspiegabilmente rotta di circa 30 gradi, andò a cozzare contro la petroliera Agip Abruzzo, carica – secondo l’ipotesi allo studio – di 82.000 tonnellate di “iranian light”, e ferma alla fonda in zona vietata, provocando la morte di 140 persone tra passeggeri e ...