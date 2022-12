Meloni alla festa per i dieci anni del partito | il consenso verso di noi sta crescendo

(Di sabato 17 dicembre 2022) Manovra, fonti di Governo: «Accordo in maggioranza sui 600 euro delle pensioni minime per gli over 75». Parte delle modifiche slitta a domani

Il Foglio

... partito del presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia. Il ministro non ha usato mezzi ... Musumeci cita Alberto Sordi e afferma: ' Giuseppe Conte è borghese piccolo piccolo, per dirla...Conseguentemente, le misure largamente più importanti che il governodovrebbe prendere ... pagina successiva >> Iscrivitinewsletter Al governo Meloni sta riuscendo di imporre una nuova normalità Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo a piazza del Popolo per il decennale di Fdi. “Ovviamente è anche una sfida per Fdi che oggi può davvero diventare il grande partito ...Roma, 17 dic. (Adnkronos) - La piazza, col palco sistemato a metà, è stata riempita con tanto di bandiere Pd distribuite ai partecipanti. Compreso il figlio di Paola De Micheli, per mano ...