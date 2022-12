James Cameron su Titanic | perché Jack è morto e se poteva salvarsi sulla zattera

(Di sabato 17 dicembre 2022) Quasi tutti dopo aver vistoci siamo domandati: “Ma Rose enonno stare insiemeentrambi?“.pare sia stufo di sentirsi ripetere le stesse domande dai fan del film del 1997 e per questo ha condotto uno studio con degli esperti di ipotermia, così da capire se quel pezzo di legnosostenere il peso di due persone. Queste prove sono state registrate e andranno in onda a febbraio in uno speciale sul. L’uscita dello speciale di febbraio coincide con un restauro in 4K del celebre film, che dovrebbe uscire nelle sale nel fine settimana di San Valentino. “Abbiamo condotto uno studio scientifico per porre fine a tutta questa faccenda e chiudere tutte le ...

