Corriere dello Sport

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Due ori e un primato del mondo per l', protagonista in Australia. Doppio trionfo per il quartetto azzurro composto da Lorenzo Mora , Nicolò Martinenghi , Matteo Rivolta e Leonardo Deplano che hanno dominato la staffetta 4X50 ...[CS_TV] Nicola Savino sbarca in prima serata con una puntata speciale di 100% Natale , il gameprodotto da Banijay, in prima visione assoluta, su TV8 , domenica 18 dicembre , alle ore 21.30. Protagoniste tre coppie vip, composte da Katia Follesa e il marito Angelo Pisani (la coppia),... Italia show a Melbourne: doppio oro con Paltrinieri e la 4x50 mista [CS_TV] Nicola Savino sbarca in prima serata con una puntata speciale di 100% Natale, il game show prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta, su TV ...ll brand del Gruppo Eurovo sarà per la quinta volta sponsor del cooking show in onda dal 15 dicembre ogni giovedì alle 21.10 su Sky Uno e in streaming su Now.