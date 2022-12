Today.it

Casamicciola a: cosa chiedono i geologi La tragedia ha riproposto all'attenzione delle istituzioni locali l'istituzione dei Presidi Territorial i per prevenire i rischi. E' una delle ...... prima in via Celario e poi sui luoghi da cui si è staccata la, accompagnati dai carabinieri della compagnia die dai vigili del fuoco. I due consulenti - nominati lo scorso 6 dicembre ... Frana Ischia, non regge al dolore: muore padre di una delle vittime Un dramma dopo il dramma. Nella serata di ieri è morto Gioacchino Impagliazzo, papà di Salvatore Impagliazzo, una delle 12 vittime della frana dopo l'alluvione di Casamicciola, ...Gioacchino Impagliazzo, 65 anni, è morto stroncato da un malore. Suo figlio Salvatore, 32 anni, è tra le 12 vittime dell’alluvione a Casamicciola dello scorso 26 novembre. Tragedia nella tragedia a Is ...