Cellino conferma Clotet | 'E' e rimane l'allenatore del Brescia'

Corriere

Tre giorni faera tornato davanti ai giudici per chiedere la revoca del sequestro: "Posso solo dire che con la testa sempre al Tribunale faccio fatica a fare il mio lavoro, il presidente del ...Ad oggi il cantautore diSan Marco, che ha compiuto 79 anni il 20 maggio, sembra in una ... Una serie TV sui Carrisi Jasmine: 'Un progetto importante' La tensione tra le due è fin ... Cellino, il Riesame (ter) conferma il maxi sequestro: «liberati» alcuni beni personali Rigore dell’ex Torregrossa in avvio, poi doppietta di Gliozzi e rosso ad Adorni. Ma Perinetti, a fine gara, conferma la fiducia a Clotet ...Il giudice ha però disposto il dissequestro di alcuni beni ritenuti personali e intestati a vario titolo a Cellino e alla moglie, entrambi indagati per in un’inchiesta per reati di natura fiscale.