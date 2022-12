Bereszynski al Napoli | la duttilità che può servire per la missione Scudetto

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 17 dicembre 2022)– Nella giornata di oggi è arrivata la notizia secondo cui stato definito l’affare che porterà Bartoszal. Dopo aver preso parte ai Mondiali in Qatar con la sua Polonia ed essere arrivato agli ottavi di finale, il giocatore è tornato in Italia per stare in famiglia e riposare fino a quando non riprenderà il campionato il 4 gennaio 2023: nell’ultima foto sui social posa insieme alla famiglia a Roma, intento a visitare il Colosseo. Al rientro non prenderà parte agli allenamenti con la Sampdoria, bensì potrebbe far parte al gruppo azzurro di Spalletti presto. Da Genova a, i dettagli della trattativa: c’è una novità dell’ultim’ora Bereszynki dovrebbe arrivare, secondo i rumors odierni, in prestito con diritto di riscatto dai blucerchiati che, in ...