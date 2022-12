Ballando con le Stelle | Selvaggia Lucarelli | “Lorenzo Biagiarelli ripescato per la finale? Con un’altra fidanzata forse” Poi | “Sarà scelta Luisella Costamagna”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ci siamo. Quasi tutto pronto per la finalissima del 23 dicembre ma prima l’appuntamento dicon Leprevisto per stasera 17 dicembre è quello con il ripescaggio. E tra le coppie che potrebbero tornare in gara ci sono Marta Flavi e Simone Arena, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Paola Barale e Roly Maden,e Pasquale La Rocca, Dario Cassini e Lucrezia Lando,e Anastasia Kuzmina. Proprio suche è sua compagna e giurata nel programma di RaiUno, rispondendo alle domande dei suoi follower social ha precisato che non crede ci saranno chances di rientrare in gara: “Avrebbe avuto qualche possibilità con...

Andrà in onda questa sera alle 20.25 su Rai1 la prima finale dile stelle . Le sei coppie in gara potranno accumulare punti in vista della finalissima del 23 dicembre e, proprio stasera, si scopriremo i nomi dei ripescati. A romper il silenzio in ...Gabriel Garko ha avuto un altro pesante infortunio dopo quello riportato al braccio. Resta ora da capire se riuscirà a portare a termine il suo accidentato percorso ale Stelle . Una vera e propria beffa per il divo torinese, considerando che il talent show del sabato sera di Rai Uno si avvia alle ultime battute (sabato 17 e venerdì 23 dicembre andrà ...Stasera in tv, sabato 17 dicembre, torna su Canale 5 alle 21.40 il Grande Fratello Vip. Ci riprova Mediaset a spostare dal giovedì al sabato la messa in onda del reality condotto da ...Insegnante di danza di Gabriel Garko confessa: "Sto imparando tanto da lui" Andrà in onda questa sera alle 20.25 su Rai1 la prima finale di Ballando con ...