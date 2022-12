Almanacco del 17-12-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 dicembre 2022)del giorno giovedì 8 dicembre buona giornata buona festa da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda l’Immacolata concezione di Maria il dogma cattolico che agisce come la Vergine Maria si è stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento non confondere con il concepimento verginale di Gesù da parte di Maria Il proverbio dice chi si rinnova per Maria scampa una malattia sono nati oggi di Morrison Kim Basinger assieme a Hong Kong E noi cari O’Connor andiamo a E vabbè allora andiamo a salutare Alessio andiamo a salutare Berardino buon compleanno Massimiliano Marco Antonella buona giornata anche a voi anche oggi no non vedo Tara vero eh vabbè comunque ti salutiamo Safiria salutiamo Fabio è una buona giornata anche all’amico e collega Roberto Buona giornata allora pronti 8 dicembre ma del 1841 Don Giovanni Bosco ...