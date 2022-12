Al criminale non piace il minimal

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 dicembre 2022) I diversi omicidi delle sex-workers di Prati hanno rilanciato un trend giornalistico: gli interni della casa del killer. Più sono trash e più sembrano interessare , offuscando l’atrocità del plurimo femminicidio e l’orrore della prostituzione come fonte di sopravvivenza per povere immigrate. La Repubblica: “Rubinetti dorati e una spada alla parete nella casa del killer di Prati”. Corriere della Sera: “La casa del killer De Pau a Balduina con le maniglie color oro”. E poi il Messaggero che sembra quasi un annuncio di immobiliare.it: “Killer di Prati, ecco l’appartamento alla Balduina”. Scrive la Repubblica: “Il bell’appartamento di via Venanzio Fortunato, alla Balduina, è in vendita dal luglio scorso a oltre 500 mila euro. Da lì il killer è uscito per andare al b&b di via Milazzo e poi, dopo una notte di alcol e cocaina, spostarsi in Prati e uccidere le tre donne”. Le foto ...