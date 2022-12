Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 dicembre 2022)DEL 16 DICEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTANO INCOLONNAMENTI TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA SUD IN DIREZIONE; SEMPRE VERSO LA CITTA’ UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULL’AURELIA, TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLE LINEE-FIRENZE E ORTE--FIUMICINO LA CIRCONE E’ RALLENTATA A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA ...