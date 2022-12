(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Con lo scandalo delle ‘euro-mazzette’ delfinisce la pretesa superiorità morale ed etica dell’Ue sugli Stati membri e, in particolare, sull’Italia. Oggi, Bruxelles non può più ergersi a censore della vita di uno Stato sovrano e piegarne la politica innescando i ben noti strumenti di ricatto finanziario, a cominciare dallo spread”, dichiara il leader del partito “Libertà, Giustizia, Repubblica“, l’avvocato Alexandro Maria, presidente delle Camere penali del diritto europeo e internazionale, che valuta così gli effetti politici e sociali del, l’affaire europeo che sta travolgendo la sinistra sia in Italia che nel resto dell’Unione.: “Ilha fatto emergere i guasti delUe” “Che l’indagine punti al cuore del potere dell’eurocrazia di ...

"Quella che si è abbattuta sull'Eurotower non è una "ordinaria" inchiesta anticorruzione sugli europarlamentari " sottolinea" ma una indagine di più ampio respiro che dimostra che le ..."Considerato quel che è emergo in questi mesi dai racconti di Palamara e dal materiale investigativo emerso dai procedimenti di Perugia " prosegue" è opportuna una commissione parlamentare d'... Tirelli (LGR): "Sul Qatargate la Ue è stata bucata dagli 007 stranieri, il modello va rivisto subito" Roma, 16 Dicembre– «Con lo scandalo delle “Euro-mazzette” finisce la pretesa superiorità morale ed etica dell’Ue sugli Stati membri e, in particolare, sull’Italia. Oggi, Bruxelles non può più ergersi ...Tirelli: «Il modello europeo, così come è oggi, ha fallito e non è più sostenibile non avendo il potere esecutivo dell’Ue legittimazione» ...