Pd | De Micheli | ' in mia mozione finanziamento pubblico partiti | relazioni con privati un rischio'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Nella miaci sarà ilai. Se vogliamo raddoppiare il 2xmille per i pariti, introdurre il modello tedesco, sono convinta che per la politica la relazione con iè un elemento diche non ci possiamo più permettere". Lo ha detto Paola Dea 'Coffee break'. "Io mi sono candidata per cambiare il Pd perchè, da donna di partito, negli organismi di partito sulle scelte dell'ultimo periodo sono stata contraria", ha aggiunto la candidata alla segreteria del Pd sottolineando: "Il tema del rapporto tra la politica e l'interesse privato lo dobbiamo affrontare prima che la politica sia travolta". La Deha parlato anche del Qatargate: "Il Pd è parte lesa. La reazione ...

Va ricordato che Elly Schlein sfiderà Paola Dee Stefano Bonaccini , che per il momento ... Come dicevo quando ho presentato lacandidatura io non credo che il cambiamento muova sulle spalle ...... Schlein e De: 'Stimo tutti e tre, ma la sinistra in questi anni è stata opposizione nel ... Su questo mi prendo laparte di responsabilità. Forse non avremmo vinto. Ma certo non avremmo ... De Micheli e la corsa alla guida del Pd: sono una stella senza il cielo delle correnti, ma... Roma, 16 dic (Adnkronos) – “Nella mia mozione ci sarà il finanziamento pubblico ai ... di rischio che non ci possiamo più permettere”. Lo ha detto Paola De Micheli a ‘Coffee break’. “Io mi sono ...A "L'altra politica" la candidata alla segreteria del Nazareno spiega i motivi della sua discesa in campo. E da ex ministro rivendica gli investimenti infrastrutturali per la Calabria ...