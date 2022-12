Nuovo confronto tra Attilio Romita e Sarah Altobello | “Ti stimo”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il rapporto traè cambiato drasticamente. Ciò che è accaduto, al Grande Fratello Vip 7, nella puntata di lunedì 12 Dicembre, ha creato una frattura quasi incolmabile. La concorrente, infatti, si è sentita molto ferita dalle parole di una delle persone che considerava un punto di riferimento insostituibile nella Casa. Nella giornata di ieri, inaspettatamente, hanno deciso di confrontarsi. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,torna a parlare del suo disagio: “Io ti voglio bene”sta rischiando di perdere la sua compagna per il legame instaurato con. Per non ...

Borsa Italiana

Sarebbe utile - ha concluso Vergara - avviare unin sede Ue che consentirebbe di ...suo ha evidenziato che "il tema della sicurezza è ai primi posti delle richieste degli italiani al...Difatti i due anche nel dietro le quinte di Boomerissima non si sarebbero affatto risparmiati, anzi: TvBlog.it non ha comunque escluso che questo durotra gli ospiti delprogramma ... Tim: terminato l'incontro sulla rete al Ministero, martedi nuovo ... Diventa operativa la direttiva del sindaco che super in larga parte l’articolo 5 che nega la residenza a chi abita in un immobile senza averne ...A dire il vero la richiesta formulata dalla Federal Maritime Commission (FMC) alle prime venti compagnie di navigazione containerizzate che operano da e per gli Stati Uniti sembra alquanto bizzarra, d ...