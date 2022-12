NBA 2022 2023 | Morant batte Giannis e guida i Grizzlies in testa alla Western | Jazz ancora vincenti sui Pelicans

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Come di consueto sono poche le sfide andate in scena nel giovedì americano di Regular Season NBA, che fino a gennaio cerca di evitare lo “scontro” televisivo con l’NFL. Ma sono andati in scena quattro incontri che ci hanno comunque detto qualcosa. Ad esempio che abbiamo una nuova capolista nellaConference, ossia i Memphis. La tripla doppia di Jada 25 punti, 10 rimbalzi e 10 assistla franchigia del Tennessee a un dominio sui Milwaukee Bucks, battuti con quarantuno punti di scarto. Sconfitta pesante nel punteggio pere soci, che però restano ad una partita e mezza di distacco dai Celtics nella Eastern. RISULTATI E CLASSIFICHE Cadono per la seconda volta in tre giorni i New Orleanscontro gli ...

Eurosport IT

Una carrieraterminata ancora prima di iniziare , a 22 anni, a causa di problemi che non sempre si è in grado di affrontare. Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter ...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti highlightsWarriors ancora ko in trasferta, Jokic mostruoso Golden State perde di nuovo in trasferta a Indianapolis e trema per l'infortunio ... NBA: 5 curiosità della notte che vi siete persi. Banchero esalta Bol Bol, Brunson e Herro glaciali, e l'assist di Doncic Partita senza storia al FedEx fForum, dove i Grizzlies azzannano i Bucks con due comprimari come David Roddy e Tyus Jones.nel primo quarto, per un 33-18 che non lascia presagire nulla ...I Pelicans erano arrivati nello Utah forti con una serie di sette vittorie consecutive e il primo posto a Ovest, se ne vanno con due sconfitte lasciando ai Grizzlies la testa ...