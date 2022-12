Milan | Kjaer è arrivato ieri in ritiro a Dubai con la squadra

Sport Mediaset

Allenamento, rossoneri al lavoro in vista del match amichevole contro il Liverpool. Anche Simonin gruppo Si scalda la tournée del. Per il clima caldo, ma soprattutto perché siamo alla vigilia della seconda gara nella Dubai Super Cup. Quella di oggi è stata una giornata di annunci, ...Commenta per primo Simonè arrivato oggi a Dubai, sede del ritiro invernale del. Il difensore danese ha svolto un lavoro differenziato. MILAN, KJAER È ARRIVATO A DUBAI - Sportmediaset Alle 16.30 il Milan impegnato nella seconda amichevole di Dubai contro il Liverpool di Klopp. Marko Lazetic si accaparra la maglia da titolareLa Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...