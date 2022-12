Marocco | Regragui | «Delusi di non giocare la finale | vogliamo il terzo posto»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Le parole del ct del: «Siamo, masalire sul podio per finire bene il torneo» Walid, ct del, ha parlato in conferenza stampa in vista dellaper ildi domani. Di seguito le sue parole «Siamodi nonla vera, ma c’è unda raggiungere esalire sul podio per finire bene il torneo. Non sarà facile, lo sappiamo. Ogni gara è importante,vincere e arrivare terzi per migliorare la nostra classifica FIFA. I calciatori hanno ancora fame,finire bene e rendersi conto che c’è ancora ...