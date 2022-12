Malesia | almeno 16 campeggiatori morti e altri dispersi a causa di una frana

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Kuala Lumpur, 16 dic. (Adnkronos) -16 persone, compresi alcuni bambini, sono morte dopo che unasi è abbattuta su un campeggio per le vacanze nello stato malese di Selangor. Le famiglie dormivano nelle loro tende, hanno riferito le autorità locali, quando laè arrivata, alle tre del mattino, colpendo una fattoria nella cittadina di Batang Kali. Centinaia di soccorritori sono intervenuti scavando nel fango per trovare eventuali sopravvissuti. L'azienda agricola dove campeggiavano ha dichiarato che30 bambini e 51 adulti erano registrati per il pernottamento.

Il Post

È di16 morti, tra cui un bambino di 5 anni, in, il bilancio di una frana che si è abbattuta su un campeggio turistico sul lato di una collina a Batang Kali, nello Stato centrale di ...Nella notte tra giovedì e venerdì16 persone sono morte a causa di una frana che ha investito un campeggio in. Tra le persone uccise ... Almeno 16 persone sono morte a causa di una frana in un campeggio in Malesia Kuala Lumpur, 16 dic. (Adnkronos) - Almeno 16 persone, compresi alcuni bambini, sono morte dopo che una frana si è abbattuta su un campeggio per le vacanze nello stato malese di Selangor.Lo scoscendimento si è verificato a Batang Kali, a poca distanza dalla capitale della Malesia Kuala Lumpur. Ci sono anche dispersi ...