L’addio della famiglia a Mihajlovic | «Morte ingiusta di un uomo unico | vivrà sempre con noi»

(Di venerdì 16 dicembre 2022) È stata ladi Sinisaad annunciare la scomparsa dell’allenatore serbo, morto a 53 anni dopo una lunga lotta contro la leucemia. Unache laha definito «e prematura» di colui che «i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen» ricorderannocome un «marito, padre, figlio e fratello esemplare». Nel comunicato iri ricordano l’ex calciatore come «, professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia». E poi il ringraziamento a quanti in ospedale hanno aiutato l’ex allenatore del Bologna ad affrontare gli ultimi anni, cioè i medici e le ...

RaiNews

commovente del Bologna 'mister, vivrai per sempre nel nostro cuore'. In seguito alla notiziamorte di Sinisa Mihajlovic il sito del Bologna è stato preso d'assalto ed è andato in ...'estate 2014 Il riferimento è all'estate del 2014, quella dell'... quella dell'di Conte alla Juventus dopo i tre scudetti ...il suo percorso a Genova con il settimo posto al termine... Addio a Siniša Mihajlovic, grande protagonista del calcio internazionale