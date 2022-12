La fusione nucleare non va trattata come una distrazione

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tra toni (eccessivamente) trionfalistici e scetticismi talvolta pretestuosi, sui media l’annuncio degli Usa sullasta creando più divisioni che dibattiti costruttivi. Da una parte, la scienza ha toccato con mano una fonte di energia che potrebbe garantire elettricità abbondante, stabile, a zero emissioni e senza scorie radioattive. Dall’altra, gli esperti hanno davanti una creatura in fase embrionale che – nella migliore delle ipotesi – avrà bisogno di decenni per raggiungere gli obiettivi di uso commerciale (e per avere effetti concreti sulle nostre vite). Dunque, prima di approfondire il rapporto tra lae le varie tematiche ambientali, è necessaria una premessa che dovrebbe essere scontata: il risultato del Lawrence Livermore National Laboratory è (e sarà) totalmente irrilevante ...

