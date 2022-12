Epitaffio | scontro tra auto e scooter | un ferito

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale in serata in via. A scontrarsi una Nissan e unocon due ragazzi a bordo. Sul posto gli operatori del 118 che hanno trasportato in ospedale, in condizioni non gravi, il conducente del ciclomotore. Disagi per il traffico si stanno registrando lungo l’arteria. Sul posto anche la polizia municipale, che sta conducendo i rilievi del caso, e la stradale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.