Doppietta Italia in discesa a St Moritz | Curtoni davanti a Goggia | la classifica finale

Grande festa azzurra a St. Moritz. Nella prima discesa, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022/2023, Elena Curtoni sbaraglia la concorrenza e chiude davanti a Sofia Goggia. Splendida giornata per i colori azzurri nella discesa libera di Sankt Moritz, in Svizzera (con partenza ribassata a causa della neve). L'Italia piazza una grande doppietta, con la vittoria di Elena Curtoni (1'09"40) seguita da Sofia Goggia a 29 centesimi. Sul terzo gradino del podio sale Corinne Suter, attardata di 73 centesimi. Doppietta italiana nella prima gara del lungo weekend sulle nevi di St. Moritz per la Coppa del mondo di sci coniugata al femminile. La più veloce nella prima delle due discese in programma, la terza della stagione, è stata Elena Curtoni.