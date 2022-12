Chi è Arianna Rapaccioni | la moglie di Sinisa Mihajlovic | “27 anni di amore puro”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Unlungo 27, forte anche di fronte a una delle sfide più dure che la vita poteva presentare loro.sono sempre stati l’uno accanto all’altra, insieme, a vivere i momenti più belli e quelli più difficili.è nata a Roma, già a 20lavorava in televisione come soubrette, in particolare l’abbiamo vista nel cast di Luna Park, trasmissione cult degli’90 condotta dal mitico Fabrizio Frizzi. Ha fatto anche varie comparsate in diverse trasmissioni tra cui Quelli che il calcio. L’incontro tra l’ex soubrette eè avvenuto nel 1995, quando il serbo era un giocatore della Sampdoria. Dopo una partita ...