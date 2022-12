Cgil e Uil in piazza chiudono settimana di scioperi conto la manovra | non ci fermeremo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – (di Alessandra Testorio)e Uil di nuovo in, oggi, per accompagnare lo sciopero generale di 4 ore proclamato nel Lazio ma anche in Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, e Toscana, con cui si chiude unadi mobilitazione che ha coinvolto, nei giorni scorsi, tutte le altre regioni d’Italia contro unache su fisco, pensioni, lavoro, scuola e sanità è, per i due sindacati, “sbagliata”. Ma è solo un arrivederci: lo dice a chiare lettere dal palco di Roma all’indirizzo del Governo, il leaderMaurizio Landini a chiusura di una manifestazione resa poco agibile dalla pioggia battente della mattinata e lo rilancia da Napoli il leader Uil Pierpaolo Bombardieri. “Non ciperché ho ...

La Repubblica

Già da qualche giorno, l'Azienda Trasporti Milanesi (ATM) ha annunciato che i sindacatiLombardia edMilano e Lomabardia hanno aderito ad uno sciopero generale di tutte le categorie - a ...in piazza a Roma sotto la pioggia - Manifestanti con ombrelli rossi e blu e le bandiere dellae dellaper lo sciopero generale nella regione Lazio, contro la manovra. Sugli ... Facebook blocca la diretta dello sciopero Cgil-Uil: "Non rispetta gli standard" Pagni (Cgil): «ci attendono mesi di mobilitazione per coinvolgere le comunità su un’idea solidale di Paese». Don Enzo (Caritas): «rispetto all’emergenza casa in città c’è un mercato nero delle residen ...Secondo CGIL e UIL, che hanno indetto la protesta in tutti i settori, in alcune aziende l'astensione dal lavoro ha toccato punte del 90% ...