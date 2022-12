Carolina di Monaco | non solo Charlene Sconfitta da un’altra Principessa

Leggi su dilei

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nel Principato non c’è più spazio perdi, e a far dimenticare la sua presenza ci pensano due Principesse, che con lei non hanno mai avuto un ottimo rapporto: Stephanie e. Esclusa da ogni celebrazione natalizia pubblica a Palazzo, negli ultimi anni la vediamoper la Festa del Principato e il Ballo della Croce Rossa: a tutti gli altri eventi ai quali prende parte, dalle inaugurazioni alle sfilate di moda, non partecipa in veste ufficiale, e sembra che proprio questo aumenti i dissapori con sua sorella e sua cognata, ormai protagoniste assolute della scena monegasca. La parabola discendente didiC’era una voltadi, la più bella, la più amata, la più popolare del Principato, e poi, ...