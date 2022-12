Calcio | auto fuori strada finisce nel giardino di un’abitazione | ragazza in ospedale

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 dicembre 2022). Unadi 21 anni è finitacon l’e si è ritrovata neldi una casa. È successo nella tarda mattinata di venerdì in via Covo a. Mancavano pochi minuti alle 12.30 quando, forse a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, la giovane ha perso il controllo della sua utilitaria ed è carambolata nell’area verde di una casa a lato della carreggiata. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato la 21enne all’di Chiari, anche se in condizioni non gravi, oltre ai Vigili del Fuoco volontari di Romano di Lombardia che hanno messo in sicurezza il mezzo e bonificato la zona, i carabinieri di Caravaggio e la Polizia Locale diper i rilievi.