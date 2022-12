Boomerissima col botto | scintille tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 16 dicembre 2022)è il nuovo programma che vedrà al timone della conduzione Alessia Marcuzzi e che andrà in onda martedì 10 gennaio 2023 in prime time su Rai 2. Nel corso delle ultime ore, sui social sono trapelati i nomi dei primi ospiti del programma che, secondo alcune indiscrezioni e stando alle registrazioni del programma avvenute ieri giovedì 15 dicembre, avrebbero dato vita a una partenza colcon una lite molto discussa. Successivamente, oltre agli ospiti già menzionati, siamo in grado di aggiungere anche Francesco Facchinetti, presente presso gli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Ecco i dettagli in merito a quanto accaduto.traCome riportato da TvBlog, nel corso della prima puntata dinon ...