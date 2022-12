Autonomia | Calderoli | residuo fiscale non cera e non ci sara'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) 'Leggo con stupore su un importante quotidiano nazionale che sarebbe rispuntato nella mia bozza sull'il: e' assolutamente falso perche' non c'e' mai stata in nessuna delle mie ...

la Repubblica

...stupore su un importante quotidiano nazionale che sarebbe rispuntato nella mia bozza sull'... Lo dichiara Roberto, ministro per gli Affari Regionali e le ......registro favorevolmente il via libera da parte della commissione regionale sarda per l'al ... Lo dichiara Roberto, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Autonomia, Calderoli prova ad accelerare. Ma Roma è in allarme: "A rischio migliaia di posti nei ministeri, u… “Sull'autonomia differenziata sarà necessario adottare soluzioni (quali la compartecipazione a tributi erariali) che siano commisurate alla maggiore spesa che le Regioni interessate dovranno sostenere ...Il nuovo Governo insiste sull’attuazione dell’autonomia differenziata: entro un anno la norma sarà legge e diventa a rischio almeno il 20% dei dipendenti del ministero dell’Istruzione.