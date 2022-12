Ascolti tv 15 dicembre 2022 | Testa a testa Rai1 – Canale 5

(Di venerdì 16 dicembre 2022)tv: Rai 1 con il 15% e 2,567 milioni,5 al 15% e 2,412 Ieri sera l’ammiraglia Rai con Se mi lasci ti sposo è stata vista dal 15% di share media e 2,567 milioni di spettatori, mentre Last Christmas su5 è stato visto da 2,412 milioni di spettatori, sempre con il 15% di share. Dritto e rovescio su Rete 4 con l’8% di share e 1,064 milioni di spettatori. La settimana scorsa Diversi come due gocce d’acqua suera stato visto dal 15,5% di share media e 2,743 milioni di persone, mentre Incastrati su5 è stato visto da 3,506 milioni di spettatori con il 19,6% e Piazzapulita su La7, con il 6,6% di share e 937 mila spettatori.tv altre reti Appena giù dal podio Speciale Piazzapulita ha portato La7 al 5,3% e 989 mila spettatori, Crossfire su Italia 1 al ...

La Gazzetta dello Sport

Redazione Sorrisi Rai1, Se mi lasci ti sposo : 2.567.000 spettatori (share 14,95%) Canale 5, Last Christmas : 2.412.000 spettatori (share 14,95%) Italia 1, Crossfire - Bloccati nell'incubo : 1.089.000 ...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 15: testa a testa Rai - Mediaset. Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Rai 1, ... Ascolti tv lunedì 12 dicembre 2022: vince il Grande Fratello, basso Il Campione Tutte le cifre del Festival di Sanremo 2023 e delle passate edizioni: i cachet di conduttori, ospiti e cantanti in gara, quanto spende la Rai ...