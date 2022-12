Ultime Notizie – Elezioni Lombardia | Conte | “Soli o con centrosinistra | decidano iscritti”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il M5S lancia la consultazione in rete per leregionali indel 12 e 13 febbraio, per decidere se correreo in coalizione con il. Il leader del M5S Giuseppechiama in causa glial Movimento: “Ora siete voi ad essere chiamati ad esprimervi e decidere se questo percorso può essere allargato alle altre forze delche hanno condiviso i nostri punti qualificanti, ovviamente con maggiori chance di poter battere il centrodestra e voltare pagina, o andare dacon minori chance di poter essere competitivi”, dice in un video postato oggi sui social e sul sito del Movimento. Per, quello del 12 e 13 febbraio è “un appuntamento importante nella regione più popolosa ...