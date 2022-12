The Bad Guy | uscita della serie con Chiara Pandolfi

... le città e i settori coinvolti " A dicembre scatta la prima fase del nuovo digitale terrestre: cosa c è da sapereGuy è una serie italiana che sembra tutt altro I reportage, gli sviluppi e ...... le città e i settori coinvolti " A dicembre scatta la prima fase del nuovo digitale terrestre: cosa c è da sapereGuy è una serie italiana che sembra tutt altro I reportage, gli sviluppi e ...Da Natalie Portman a Loveless, tra Lynch e Harry Potter: Anastasia Doaga, attrice appena vista in The Bad Guy, racconta i film del cuore e le sue passioni ...La nostra intervista ai registi Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi in occasione della presentazione della loro serie su Prime Video The Bad Guy. Un'opera che ci insegna come bisogna ridere di tutto ...