Tensioni in Francia dopo la partita col Marocco | scontri e risse | un morto

Di certo il tema dell'immigrazione 'sta montando', e lo si è visto con letra Italia e. Quindi, anche se l'intenzione della presidenza non è quella di promuovere dibattiti divisivi, ...La festa a Parigi è scattata subito dopo il triplice fischio: lavince e sfida l'Argentina per la conquista del Mondiale, mentre il Marocco piange per il ... non sono mancatein diverse ...Centinaia gli arresti. Scontri anche in Belgio, dove la polizia è intervenuta con cannoni ad acqua e spray al peperoncino PARIGI - Era una partita ad alta tensione quella che si è giocata ieri sera ...Dopo il 2-0 sul Marocco, ai Mondiali del Qatar la Francia è in finale. Oltre alla festa, nelle strade di diverse città francesi si registrano tensioni e scontri tra tifosi marocchini e francesi. Div ...