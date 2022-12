Spintoni | urla | allontanata | caos sulla Botteri Poi il gesto choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Giovannaha raccontato da Parigi per il Tg3 i festeggiamenti in piazza per la vittoria della Francia sul Marocco che ha dato ai transalpini il pass per la finalissima di domenica contro l'Argentina. La giornalista ha raccontato l'euforia francese dagli Champs-Èlysées. Durante il collegamento però qualcosa è andata nel verso storto. Infatti i francesi si sono letteralmente scatenati. Hanno fatto festa in piazza per tutta la notte. E così qualche tifoso quando ha visto la giornalista che parlava guardando la videocamera ha deciso di rendersi protagonista. Infatti laè stata spintonata più volte e a un certo punto è anche uscita dall'inquadratura. La giornalista non ha perso la calma e ha continuato a raccontare col sorriso sulle labbra l'entusiasmo dei francesi che per la seconda volta in 4 anni approdano alla finalissima del ...