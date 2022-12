Sciopero dei trasporti | venerdì 16 dicembre a rischio treni | bus e metropolitane

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Le grandi città rischiano di andare in tilt per logenerale contro la legge di Bilancio in programma in 11 regioni16. Si fermano autobus,nell’ultimo appuntamento di una settimana di protesta indetta dai sindacati Cgil e Uil. Ma la Cisl non ci sta e, non aderendo, certifica la spaccatura tra le principali organizzazioni sindacali: “Loè sbagliato”, afferma il segretario generale Luigi Sbarra. “Sulla manovra non si può dire, se non in malafede, che non c’è nulla di positivo. E quando si agita troppo lo– attacca – lo si trasforma in un rito che non produce risultati, ma scarica il peso sulle spalle dei lavoratori, e trasferisce il conflitto nelle aziende”. Si prevedono forti disagi, soprattutto per i ...